В Орловской области сняли карантин, введенный 11 лет назад

В регионе упразднена карантинная фитосанитарная зона.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям официально объявило об упразднении карантинной фитосанитарной зоны на земельных участках, расположенных в границах Гагаринского сельского поселения Корсаковского района. Там отменен карантинный фитосанитарный режим по картофельной цистообразующей нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens), который был установлен еще в 2009 году.

В пресс-службе ТУ Россельхознадзора пояснили, что карантинная зона была установлена на площади 42 га. Еще 11 лет назад была разработана и утверждена «программа по локализации и ликвидации карантинного объекта, согласно которой хозяйствующими субъектами проводились мероприятия по борьбе с вредителем».

«В связи с установлением факта ликвидации картофельной цистообразующей нематоды и ее отсутствием в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд, что подтверждено данными карантинных фитосанитарных обследований, принято решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что местные жители и юридические лица уже уведомлены об отмене карантинного фитосанитарного режима. Нематоду называют самым опасным и «невидимым» врагом картофеля, который входит в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для РФ.

Она относится к круглым червям и является возбудителем опасного заболевания — глободероза. Нематода сохраняется в почве в стадии цисты и может также обитать на баклажанах и томатах. Потери урожая при заражении ею картофеля могут достигать от 30 до 90 процентов, это зависит от степени инфицирования и устойчивости каждого конкретного сорта. Кроме прямого ущерба, хозяйства и граждане также несут потери, связанные с запретом и ограничением на вывоз картофеля из зараженных зон.

«Распространяется нематода при помощи цист, которые обладают способностью прилипать к картофелю и различным предметам, — говорят эксперты. — Также цисты могут переноситься на значительные расстояния вместе с зараженным грунтом, с клубнями, орудиями труда и тарой. Борьба с картофельной нематодой очень сложна. Для локализации и ликвидации течение нескольких лет нужно проводить комплекс различных мероприятий».

ИА «Орелград»