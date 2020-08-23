Себестоимость жилья в Орле выросла

Строительство жилья в регионе обходится дороже, чем годом ранее.

В Орловской области средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) составила 32,6 тысячи рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она увеличилась на 4,4 тысячи рублей. Такие данные привели в Орелстате. Судя по всему, подорожание не сказалось на работе отрасли.

«В городах и поселках городского типа наблюдалось увеличение объема жилищного строительства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 4,5 раза, — подсчитали в Орелстате. — В то же время в сельской местности объем жилищного строительства снизился на 10 процентов».

Всего в текущем году орловскими организациями-застройщиками было сдано в эксплуатацию 509 квартир общей полезной площадью 26,9 тысячи квадратных метров. Население за счет собственных и кредитных средств построило 851 жилой дом общей полезной площадью 107,2 тысячи квадратных метров, что составляет 79,9 процента от всего объема жилья, введенного в январе-июле 2020 года.

«Из них 73 жилых дома площадью 6,6 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»