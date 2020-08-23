Стало известно, кому в Орле жить хорошо

Статистики обнародовали рейтинг зарплат в различных отраслях.

Специалисты Орелстата провели сравнительный анализ доходов работников региона в разрезе различных отраслей. Напомним, что средняя номинальная зарплата, начисленная за июнь 2020 года, в регионе составила 33475 рублей. Однако, как говорят статистики, в оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация.

Так, лидерство в рейтинге сохранили работники сферы финансовой и страховой деятельности, которые зарабатывают в среднем по 46507 рублей в месяц. Немного уступают им сотрудники сферы государственного управления, к которой, например, относятся чиновники областной администрации. Эти работники получают за свой труд в среднем по 44973 рубля ежемесячно.

Далее в рейтинге расположились орловцы, работающие в сфере транспортировки и хранения (35006 рублей в месяц), сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром (34436), сфере образования (34315), в области здравоохранения и социальных услуг (34031), в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (33867), обрабатывающих производствах (32180).

Замыкают список самых обеспеченных орловских работников представители строительства (28551), оптовой и розничной торговли (27546), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (26551 рубль ежемесячно).

ИА «Орелград»