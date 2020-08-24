Орловцам помогут правильно собрать детей в школу

Родителей учеников проконсультируют эксперты Роспотребнадзора

В управлении Роспотребнадзора по Орловской области стартовало тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также школьных принадлежностей. Как пояснили в этом ведомстве, акция продлится до 2 сентября этого года.

Задать вопросы можно через Единый консультационный центр Роспотребнадзора (ЕКЦ), звонки принимаются круглосуточно по телефону 8-800-555-49-43. Кроме того, в регионе открыта работа «горячих линий», звонки по которым будут принимать с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 13.45 часов).

Так, в Орле можно звонить по телефонам «горячих линий» (4862) 41-83-45 и 42-26-75, в Мценске — (48646) 4-15-39, в Ливнах — (48677) 7-13-34, в Кромах — (48643) 2-15-98 и в Верховье — (48676) 2-47-27. Также желающие могут позвонить на телефон «горячей линии» Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области: (4862) 75-02-76.

В преддверии нового учебного года специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на различные вопросы. В частности, они могут дать консультацию по выбору одежды для школы. Она, в первую очередь, должна обеспечить сохранение детского здоровья.

«Родителям при приобретении школьной одежды для ребенка важно помнить, что в ней он будет проводить 5-6 и более часов, — говорят эксперты. — В связи с этим необходимо понимать, что одежда для школы, которая состоит только из синтетических волокон, для этих целей не подойдет. Следует выбирать смесовые ткани с небольшим содержанием синтетических волокон».

Как говорят в Роспотребнадзоре, в идеале одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость. Специалисты рекомендуют внимательно изучать маркировку: ярлычок с данными производителя и составом ткани. Отдавать предпочтение следует смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей.

Лучше всего для школьной одежды подходят лен и хлопок для осени и весны, шерсть и кашемир — для зимы. Синтетические волокна не дают коже «дышать», в результате чего нарушается тепловой обмен.

«Обратите внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием, — советуют эксперты. — Например, если на ярлычке указана химчистка, то лучше отказаться от такой одежды для ребенка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника».

От изделия не должен исходить резкий запах. Его наличие может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

ИА «Орелград»