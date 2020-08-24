Под Орлом машина сбила 14-летнего мотоциклиста

24.8.2020 | 10:36 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Автомобилист не уступил дорогу юному байкеру.

Фото/пресс-служба главка МЧС по Орловской области

Вчера, 23 августа рано утром в Верховье произошло ДТП, в результате которого пострадал юный мотоциклист. 14-летнему байкеру не уступил дорогу водитель «Лады Весты».

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 06.00. 54-летний водитель «Лады Веста» выезжал в прилегающей территории по улице Советской и не уступил дорогу мотоциклу «Ореон», на котором ехал 14-летний парень.

Сообщается, что юный байкер пострадал не сильно: после осмотра врачей его отпустили домой.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования