Под Орлом машина сбила 14-летнего мотоциклиста

Автомобилист не уступил дорогу юному байкеру.

Вчера, 23 августа рано утром в Верховье произошло ДТП, в результате которого пострадал юный мотоциклист. 14-летнему байкеру не уступил дорогу водитель «Лады Весты».

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 06.00. 54-летний водитель «Лады Веста» выезжал в прилегающей территории по улице Советской и не уступил дорогу мотоциклу «Ореон», на котором ехал 14-летний парень.

Сообщается, что юный байкер пострадал не сильно: после осмотра врачей его отпустили домой.

ИА «Орелград»