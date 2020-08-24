В ДТП под Орлом пострадал водитель «десятки»

В него врезалась «Лада Приора».

Вчера, 23 августа под Орлом произошло ДТП на «встречке». В аварии серьезно пострадал один из водителей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, около 06.00 в районе 73 километра трассы Орел-Ефремов 24 летний водитель выехал на полосу встречного движения. Его «Лада Приора» врезалась в ВАЗ- 2110, за рулем которого сидел 43-летний мужчина.

Как пояснили в ведомстве, помощь медиков понадобилась обоим водителям. Молодому человеку в «Приоре» обработали раны и отпустили, а вот водителя «десятки» пришлось госпитализировать в Залегощенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»