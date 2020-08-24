В ДТП под Орлом пострадал водитель «десятки»

24.8.2020 | 9:58 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

В него врезалась «Лада Приора».

Вчера, 23 августа под Орлом произошло ДТП на «встречке». В аварии серьезно пострадал один из водителей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, около 06.00 в районе 73 километра трассы Орел-Ефремов 24 летний водитель выехал на полосу встречного движения. Его «Лада Приора» врезалась в ВАЗ- 2110, за рулем которого сидел 43-летний мужчина.

Как пояснили в ведомстве, помощь медиков понадобилась обоим водителям. Молодому человеку в «Приоре» обработали раны и отпустили, а вот водителя «десятки» пришлось госпитализировать в Залегощенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования