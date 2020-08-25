Эксперты разрешили отреставрировать лучшую церковь Орла

Ремонт ожидает церковь Михаила Архангела.

Трио авторитетных экспертов оценило проектную документацию по ремонту и приспособлению к современным условиям объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Михаила Архангела и часовня». Этот памятник 1801 года постройки расположен в Орле по переулку Михаило-Архангельскому. Разработчиком документации выступило ООО СНРП «Реставрация» на основании договора с местной религиозной организацией «Православный приход Свято-Успенского собора г. Орла Орловской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Для ремонта фасадов предполагается выполнение целого ряда различных видов работ. Например, предусмотрен демонтаж кованых козырьков над входами. После ремонта их установят на прежнее место. Также запланированы ремонт стен, карнизов, колонн, пилястр, поясов, водосточной системы и лепных элементов, окраска оконных переплетов и дверных блоков, устройство отмостки шириной 1,5 м по всему периметру. При этом принято решение оставить зданию его нынешний цвет.

Эксперты пришли к выводу, что проект отвечает требованиям закона о культуре. По их мнению, все предусмотренные работы «не влекут за собой снижение несущей способности элементов здания, общей пространственной жесткости и эксплуатационных качеств», будет обеспечена сохранность исторических несущих конструкций. В акте эксперты отметили, что фасад церкви сохранился практически без утрат архитектурного декора.

Как следует из исторической справки, ансамбль церкви Успения Пресвятой Богородицы (Михаило-Архангельской) и часовни-ротонды расположен на правом берегу реки Орлик в бывшей Посадской слободе. Церковь считается одной из лучших построек зрелого классиизма в Орловской области. Стены сложены из красного глиняного кирпича на известковом растворе. К центральному кубу с севера и юга примыкают завершенные фронтонами объемы приделов, а с востока прямоугольная апсида, из-за чего здание становится крестообразным.

Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами — Св. Архистратига Михаила и Св. Иоанна Воина — был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя приделами. Окончательно работы были завершены в 1817 году. Именно по одному из боковых алтарей Успенскую церковь называют Михаило-Архангельской.

При ней действовала церковно-приходская школа, открытая в 1890 году купцом Власовым. Имелась также богадельня, существовавшая на вклады купца Кулабахова. В 1905 году деревянный иконостас храма был заменен мраморным. Рядом с храмом находится небольшая часовня-ротонда, построенная в начале XIX века одновременно с храмом.

До 1917 года убранство храма славилось своими искусными росписями, покрывавшими его стены не только внутри, но и снаружи, богатой утварью и иконами. В 1923 году летнюю половину церкви отдали под музей религиозных искусств. В 1932 году церковь закрыли, помещения стали использовать под склад. Судьба мраморного иконостаса неизвестна.

В 1989 году храм был передан Русской Православной Церкви и 6 января 1990 года вновь освящен епископом Орловским и Брянским Паисием.

В 2004-2005 годах в нем были проведены масштабные реставрационные работы, также были укреплены фундамент и стены здания.

ИА «Орелград»