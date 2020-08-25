Орловскую полицию обвинили в игнорировании «лесных» дел

Областной прокурор не оценил работу правоохранителей по преступлениям в сфере лесопользования.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин раскритиковал работу полиции над преступлениями в сфере лесопользования. Это произошло на совещании руководителей правоохранительных органов, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, выяснилось, что полицейские сами не выявляют преступлений, связанных с незаконной вырубкой деревьев. Они лишь рассматривают обращения от жителей области. С начала года таких было 13.

— Должностные преступления в сфере лесных правоотношений остаются вне поля зрения оперативных служб, что требует внесения корректив в организацию работы и налаживание взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов, в том числе для пресечения фактов незаконной застройки и использования не по назначению земельных участков лесного фонда, — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИА «Орелград»