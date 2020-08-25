Стало известно, кого в Орле первыми привьют от COVID-19

25.8.2020 | 13:12 Новости, Общество

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Говоря о прививках от гриппа, чиновники пообещали, что их хватит на всех.

Вакцину от коронавируса в первую очередь получат орловцы из «группы риска». Об этом рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин на брифинге для СМИ.

Ранее Залогин говорил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в октябре, после того, как вакцина пройдет все необходимые испытания. «Надеемся, что в это же время вакцина поступит и в Орловскую область», — сказал чиновник. Тогда же Залогин отметил, что в первую очередь «вакцинироваться будут медики, учителя и другие группы риска, в которую члены регионального правительства не входят».

Сегодня, 25 августа Залогин пообещал, что «в ближайшее время начнется отгрузка с завода для Орловской области вакцины от гриппа». Первая поставка в регион ожидается в начале сентября. Залогин пообещал, что «вакцин от гриппа в регионе хватит на всех».

ИА «Орелград»

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