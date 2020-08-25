В больнице Семашко в Орле коронавирус будут искать томографом

Ранее «отщипнуть от веселух» на новое медоборудование губернатора просила депутат облсовета.

Больница им. Семашко в Орле получила новый компьютерный томограф. Пока прибор только готовят к работе. С его помощью рассчитывают, в основном, усилить работу по выявлению коронавируса. Это произойдет не ранее середины сентября, рассказал на брифинге для СМИ 25 августа глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

По информации чиновника, установка прибора в больнице им. Семашко начнется на этой неделе. Затем предстоит ввод томографа в эксплуатацию, пусконаладочные работы, обучение персонала, а также оформление необходимой документации. В департаменте планируют, что исследования на новом томографе начнутся во второй половине следующего месяца.

Залогин уточнил, что новый аппарат в основном будет «работать на выявление коронавируса», увеличив «доступность данного вида услуг».

Напомним, из-за пандемии коронавируса отсутствие в Орле современного компьютерного томографа стало очевидной проблемой. Аппарат помогает выявить один из главных симптомов коронавируса — так называемое «матовое стекло» на легких. Как уже писал «Орелград», ранее депутат облсовета Валентина Остроушко обратилась к губернатору Андрею Клычкову с просьбой «отщипнуть от веселух» и купить новый томограф для городской больницы вместо того, чтобы в очередной раз хвалиться многомиллионным ремонтом Детского парка в Орле.

ИА «Орелград»