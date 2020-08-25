В Орле бизнесмен не смог прикрыться спичками и поплатился

25.8.2020 | 16:56 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Суд наказал его за торговлю во время пандемии.

В Орле суд наказал владельца магазина, который работал в карантин. Бизнесмен решил схитрить, выставив возле ботинок спички и туалетную бумагу, но все равно попался.

Как рассказали в пресс-службе Северного райсуда Орла, в апреле проверяющие установили, что несмотря на запрет властей, один из магазинов в городе продолжает торговать. В нем продавали одежду и обувь. Также на прилавках можно было увидеть товары первой необходимости. Правда, ценники на них бизнесмен повесить не удосужился, что и вызвало у проверяющих подозрение: товары были всего лишь маскировкой, чтобы работать в период карантина. К тому же, количество этих товаров первой необходимости было ничтожно мало по сравнению с платьями и кроссовками, то есть основным ассортиментом.

Суд расценил этот трюк как попытку «уйти от административной ответственности». Владельца магазина оштрафовали на 30 000 рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования