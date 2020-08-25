В Орле бизнесмен не смог прикрыться спичками и поплатился

Суд наказал его за торговлю во время пандемии.

В Орле суд наказал владельца магазина, который работал в карантин. Бизнесмен решил схитрить, выставив возле ботинок спички и туалетную бумагу, но все равно попался.

Как рассказали в пресс-службе Северного райсуда Орла, в апреле проверяющие установили, что несмотря на запрет властей, один из магазинов в городе продолжает торговать. В нем продавали одежду и обувь. Также на прилавках можно было увидеть товары первой необходимости. Правда, ценники на них бизнесмен повесить не удосужился, что и вызвало у проверяющих подозрение: товары были всего лишь маскировкой, чтобы работать в период карантина. К тому же, количество этих товаров первой необходимости было ничтожно мало по сравнению с платьями и кроссовками, то есть основным ассортиментом.

Суд расценил этот трюк как попытку «уйти от административной ответственности». Владельца магазина оштрафовали на 30 000 рублей.

ИА «Орелград»