В Орле на период выборов введут особый режим

25.8.2020 | 16:31 Новости, Общество

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Власти призвали горожан быть готовыми к возможным ЧС.

Глава администрации Орла Александр Муромский издал постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города, а также всех предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Обычно особый режим работы вводится буквально на несколько дней, как правило, во время праздников.

Однако на этот раз продолжительность особого режима будет дольше: он будет введен с 18:00 31 августа и продлится до 09:00 14 сентября 2020 года. В этот период времени сотрудники высшего звена орловской мэрии будут обязаны круглосуточно реагировать на сообщения о возможных ЧС. То же самое власти рекомендовали сделать руководителям организаций независимо от вида собственности. Главам компаний и учреждений мэрия посоветовала организовать круглосуточное дежурство в течение вышеуказанного периода.

Как следует из постановления, особый режим работы будет введен «в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения Дня знаний (1 сентября) и в период проведения выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва. Напомним, что голосование назначено на 13 сентября, но желающие смогут сделать свой выбор и за несколько дней до этой даты.

Также мэрия рекомендовала УМВД России по городу Орлу обеспечить охрану общественного порядка как 1 сентября, так и в период проведения выборов депутатов Орловского горсовета.

ИА «Орелград»

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