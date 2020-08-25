В тройном ДТП в Мценске пострадали двое

25.8.2020 | 9:55 Новости, Происшествия

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Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию

Два человека пострадали в ДТП на улице Тургенева в Мценске. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Из сводки следует, что аварию устроила 59-летняя водитель «Джили», Накануне, 24 августа, в 17:15 она ехала в сторону ул. Генерала Горбатова и не выбрала безопасную дистанцию. Результатом стало столкновение с «Ладой Ларгус», которая по инерции протаранила «Опель».

В результате ДТП пострадали 59-летняя пассажирка «Джили» и 27-летний водитель «Опеля». О том, потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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