В тройном ДТП в Мценске пострадали двое

Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию

Два человека пострадали в ДТП на улице Тургенева в Мценске. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Из сводки следует, что аварию устроила 59-летняя водитель «Джили», Накануне, 24 августа, в 17:15 она ехала в сторону ул. Генерала Горбатова и не выбрала безопасную дистанцию. Результатом стало столкновение с «Ладой Ларгус», которая по инерции протаранила «Опель».

В результате ДТП пострадали 59-летняя пассажирка «Джили» и 27-летний водитель «Опеля». О том, потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»