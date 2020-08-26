Орловцам пообещали бесплатно проводить газ

Механизмы бесплатного подключения к сетям разработали в «Единой России».

В «Единой России» предложили ряд механизмов, благодаря которым газификация страны к 2030 году вырастет с 70 до 100%. Соответствующее поручение ранее дал президент страны Владимир Путин. О том, как его можно выполнить, рассказали в пресс-службе орловского регионального отделения партии.

— Сейчас за подведение газа отвечают регионы. «Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ к домам. Цена может разниться в зависимости от того, на какой стороне улицы стоит дом — чем дальше от трубы — тем дороже. Бывали случаи, когда гражданам за эту услугу предлагали заплатить астрономические суммы — к примеру, в Тюменской области жителю одного села выставили счет на 28 миллионов рублей. Все потому, что магистраль была перегружена, и до его дома нужно было тянуть 41 километр труб, — рассказали о современных реалиях в пресс-службе партии.

На совещании по вопросу газификации регионов с участием профильных министерств и ведомств секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что сегодня средняя стоимость подключения к газу составляет порядка 400 тысяч рублей.

«ЕР» предлагает, чтобы в ближайшем будущем подведение газа до дома стало бесплатным для граждан: люди будут платить только за газовые котлы или плиты, а все работы должен проводить за свой счет «Газпром».

-При этом компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других, — пояснил Турчак.

Также предложено сократить срок подведения газа к домам, ведь в некоторых регионах люди ждут голубое топливо до двух лет. В Минэнерго согласны с предложением «Единой России» сократить этот период до трех месяцев.

Оформить все необходимые документы можно будет в МФЦ.

Для отдаленных малонаселенных пунктов, куда газовые сети тянуть нерентабельно, «ЕР» предлагает снизить цену на сжиженный газ в баллонах.

Эти и другие предложения должны лечь в основу федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года», сообщили в партии.

Как рассказала депутат Орловского областного Совета, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Лариса Удалова, газификация в регионе на данный момент составляет более 90%.

ИА «Орелград»