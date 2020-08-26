Полицейские пообещали вернуть таблички на Александровский мост в Орле

Укравшему их орловцу назначили психиатрическую экспертизу.

Бронзовые таблички, которые в июле пропали с Александровского моста в Орле, вернутся «в ближайшее время». Полицейские, расследующие дело о краже, обещали передать их в УКХ г. Орла.

Как уже писал «Орелград», таблички украл 32-летний житель Свердловского района. Поймать его удалось с помощью бдительных горожан. Вечером 21 июля кто-то сообщил в полицию о подозрительном прохожем, который с помощью куска арматуры выковыривал бронзовые вставки из мостовой. Злоумышленник признался полицейским, что собирался сдать добычу на металлолом. На мужчину завели уголовное дело по статье о краже. Примерную стоимость украденных им бронзовых табличек оценили в 38 тысяч рублей.

По информации замначальника пресс-службы регионального УМВД Олеси Лихобабиной, экспертиза уже подтвердила сумму материального ущерба. Теперь таблички можно передать представителю УКХ.

Сообщается также, что подозреваемому назначили психиатрическую экспертизу. Ведется следствие.

Бронзовые плитки на Александровском мосту появились во время его ремонта почти 15 лет назад. На них выгравированы имена людей и коллективов, которые помогали воссоздавать мост. Также в 2006 году сертификаты на именную плитку получили лучшие выпускники школ Орла.

ИА «Орелград»