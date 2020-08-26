В Орле появятся антифейковые отряды

Бороться с фейками в дни выборов будут «молодогвардейцы».

«Молодая Гвардия» запустила обучение наблюдателей и информационных групп для участия в предстоящих выборах. Об этом сообщило региональное отделение партии «Единая Россия». По его данным, наблюдатели и информационные группы будут работать на выборах как в досрочные дни, так и в основной день голосования, 13 сентября.

Как сообщили ранее в облизбиркоме, в единый день голосования в Орловской области в 10 муниципальных районах и Орле пройдут 17 избирательных кампаний, на которых будут избираться 55 депутатов представительных органов. Самыми масштабными станут выборы в Орловский городской Совет народных депутатов. К ним-то и будет приковано основное внимание.

Задачей наблюдателей станет выявление информационных вбросов о нарушениях на избирательных участках. Сообщается, что в настоящий момент открыта регистрация по следующим направлениям: наблюдатели, блогеры, мобильные группы и интернет-аналитики. В дни голосования в регионе будут работать группы мониторинга информационного поля. Кроме того, наблюдатели на УИК будут вести-онлайн трансляции, а блогеры лично посетят избирательные участки и покажут ход голосования в своих аккаунтах.

«При выявлении вброса о нарушении процедуры голосования будет организован выезд мобильных групп на участки, которые соберут, проанализируют информацию и сообщат, являлся ли вброс достоверным либо фейковым», — говорится в сообщении реготделения «Единой России».

ИА «Орелград»