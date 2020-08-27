Дело о напавшей на мальчика овчарке дошло до облсуда

Правоохранители помочь пострадавшей семье отказались.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, в апелляции было рассмотрено гражданское дело в отношении владельца бельгийской овчарки. Иск подала местная жительница, сын которой серьезно пострадал от нападения этой собаки. Инцидент, точнее, два аналогичных инцидента произошли в сентябре прошлого года.

Овчарка, которую владелец выгуливал без намордника, дважды с разницей примерно в две недели собака покусала школьника за ногу. Сообщается, что первый раз это произошло около дома № 14 по переулку Транспортному, а второй — около железнодорожных путей по улице 1-й Курской.

«По данным фактам мама ребенка обращалась в правоохранительные органы, однако к орловцу, который выгуливал собаку без поводка и намордника, никаких мер принято не было», — следует из сообщения облсуда.

Маме мальчика пришлось обращаться в суд, где она потребовала взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, материальный ущерб за испорченные джинсы и брюки, судебные издержки и затраты на адвоката. Кроме того, она просила обязать ответчика выгуливать овчарку в наморднике и на поводке.

Исковые требования были удовлетворены частично – суд первой инстанции снизил размер компенсации морального вреда до 30 тысяч рублей. Позднее и областная судебная коллегия установила, что ответчик «допустил бесконтрольный выгул своей собаки на территории общего пользования без поводка и намордника и своими действиями не гарантировал безопасность окружающих граждан».

«Также судебная коллегия указала, что поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается, — пояснили в пресс-службе облсуда. — Установлению в данном случае подлежит лишь размер компенсации морального вреда».

Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба владельца собаки – без удовлетворения. Владельцу собаки придется компенсировать семье мальчика причиненный вред.

ИА «Орелград»