«Дворянское гнездо» в Орле приглашает на Час памяти Тургенева

27.8.2020 | 12:05 Новости, Общество

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В сквере поставят мини-спектакль и споют.

Орловцев и гостей города приглашают почтить память Ивана Тургенева. 3 сентября в литературном сквере «Дворянское гнездо» пройдет Час памяти писателя, сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.

Вниманию гостей мероприятия предлагают литературно-музыкальную композицию «Послание поэту». Мини-спектакль «оживит» переписку двух поэтов-земляков и заядлых охотников Ивана Тургенева и Афанасия Фета. «Во время представления прозвучат романсы на стихи А. Фета в исполнении Р. Рахманова, а также инструментальный дуэт преподавателей Орловской хоровой школы», — рассказали в облсовете. Также в этот день состоится презентация книги Елены Ашихминой «Орел. Дворянское гнездо».

Откроют мероприятие первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин, директор музея им. И. С. Тургенева Вера Ефремова, писатель-краевед Елена Ашихмина.

Приглашаются все желающие. Начало в 14:00.

ИА «Орелград»

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