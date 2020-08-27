«Дворянское гнездо» в Орле приглашает на Час памяти Тургенева

В сквере поставят мини-спектакль и споют.

Орловцев и гостей города приглашают почтить память Ивана Тургенева. 3 сентября в литературном сквере «Дворянское гнездо» пройдет Час памяти писателя, сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.

Вниманию гостей мероприятия предлагают литературно-музыкальную композицию «Послание поэту». Мини-спектакль «оживит» переписку двух поэтов-земляков и заядлых охотников Ивана Тургенева и Афанасия Фета. «Во время представления прозвучат романсы на стихи А. Фета в исполнении Р. Рахманова, а также инструментальный дуэт преподавателей Орловской хоровой школы», — рассказали в облсовете. Также в этот день состоится презентация книги Елены Ашихминой «Орел. Дворянское гнездо».

Откроют мероприятие первый заместитель спикера облсовета Михаил Вдовин, директор музея им. И. С. Тургенева Вера Ефремова, писатель-краевед Елена Ашихмина.

Приглашаются все желающие. Начало в 14:00.

ИА «Орелград»