Горсовет обновил правила выборов мэра Орла

Депутаты горсовета утвердили порядок отбора кандидатур.

Сегодня, 27 августа на очередной сессии горсовета депутаты утвердили порядок отбора кандидатур на должность мэра Орла. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Как уже писал «Орелград», по инициативе губернатора Клычкова система управления в Орле реформирована: объединены должности мэра и главы администрации. Согласно новому закону, главой администрации и одновременно мэром Орла будет один из кандидатов, которого горсовету предложит конкурсная комиссия. Сейчас мэра (председателя горсовета) Орла выбирают из числа депутатов, а главу администрации утверждает горсовет на основе решения конкурсной комиссии.

На сегодняшней сессии городские депутаты определили, что конкурс по выбору нового градоначальника будет организовывать и проводить конкурсная комиссия из 10 человек. «Половина из них назначается горсоветом, другая половина — губернатором Орловской области», — рассказали в пресс-службе горсовета.

Сообщается, что решение о проведении конкурса будет принимать горсовет. В решении определяются: половина членов конкурсной комиссии, условия проведения конкурса, дата, время и место проведения, а также дата, время и место приема документов. Срок приема документов не может быть менее 20 дней. Решение об объявлении конкурса будет опубликовано за 20 дней до его проведения.

Дополнительно уточняется, что члены конкурсной комиссии будут работать на непостоянной и неоплачиваемой основе. Члены комиссии не могут состоять в родстве с кандидатом.

ИА «Орелград»