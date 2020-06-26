Депутаты разрешили объединить должности главы администрации и мэра Орла

Орловский облсовет принял соответствующий закон сразу в двух чтениях.

В Орле реформируют систему управления. Сегодня, 26 июня депутаты регионального заксобрания сразу в двух чтениях приняли губернаторский законопроект об объединении должностей мэра и главы администрации Орла.

Согласно новому закону, главой администрации и одновременно мэром Орла будет один из кандидатов, которого горсовету предложит конкурсная комиссия. Городской парламент будет утверждать его кандидатуру. Сейчас мэра (председателя горсовета) Орла выбирают из числа депутатов, а главу администрации утверждает горсовет на основе решения конкурсной комиссии.

Новый градоначальник будет подотчетен населению и городскому совету народных депутатов, уточнили в пресс-службе заксобрания.

Ранее политолог Дмитрий Фетисов высказал мнение, что такой реформой Андрей Клычкков решил ослабить роль нового состава горсовета, выборы в который намечены на осень 2020 года.

ИА «Орелград»