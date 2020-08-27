Мост «Дружба» в Орле еще и течет

Помимо некачественных деформационных швов на только что отремонтированном объекте нашлись новые недостатки.

Во время осмотра конструкции моста «Дружба» были зафиксированы течи. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. На днях объект проверили специалисты МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». Свой визит они специально назначили на дождливый день.

По словам первого замглавы администрации Орла Олега Минкина, водоотводная система на мосту работает в нормальном режиме, потоки не задерживаются на тротуарах и не препятствует движению пешеходов. А брызги от транспорта не долетают до людей.

Зато на мосту обнаружили течи. Их подрядчику ООО «Ремспецмост» предстоит устранить в оперативном режиме, подчеркнули в мэрии.

— Наряду с этим Олег Минкин отметил некачественное выполнение работ по деформационным швам. Соответствующее предписание, составленное КУ ОО «Орелгосзаказчик», уже направлено в адрес подрядной организации, — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Минкин напомнил, что контракт на капитальный ремонт моста «Дружба» еще длится. Срок завершения — декабрь текущего года.

Как уже писал «Орелград», через несколько дней после торжественного открытия на «Дружбе» уже появилась первая яма. Ее фото жители города делились в Сети. Тогда же появилась информация о некачественных деформационных швах, а жители города стали беспокоиться, что из-за «плоских» тротуаров проезжающие автомобили могут обливать прохожих брызгами из-под колес.

ИА «Орелград»