Мужчина в погонах помочился на остановке в центре Орла: видео

27.8.2020 | 14:56 Видео, Новости, Происшествия

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Очевидцы уверяют, что он был пьян.

В Орле сняли видео, на котором запечатлен мужчина в форме силовых структур. На кадрах видно, как он справляет малую нужду прямо на трамвайной остановке напротив театра «Свободное пространство». Видео опубликовал «ОрелТаймс».

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 26 августа в 16.30. Автор видео утверждает, что мужчина в форме «был очень пьян, матерился и шатался. На замечания не реагировал».

К какому ведомству относится форма, в которую одет мужчина, по кадрам определить проблематично. Официальных комментариев пока не дали ни в одном силовом ведомстве.

ИА «Орелград»

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