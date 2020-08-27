Орловских чиновников обязали следить друг за другом

27.8.2020 | 18:00 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

В регионе изменили правила наставничества неопытных госслужащих.

В Орловской области принято новое положение о наставничестве на гражданской службе в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции. Иными словами, речь идет об администрации региона. Как следует из документа, организационное обеспечение возложено на администрацию губернатора и правительства Орловской области. Напомним, ее возглавляет Вадим Соколов. Интересно, что указ о введении новых правил в ранге исполняющего обязанности губернатора также подписал Вадим Соколов.

Что касается самих правил, то они не будут касаться гражданских служащих, замещающих высшие, главные и ведущие должности. То есть в наставничестве не будут нуждаться руководители любого ранга, а также всевозможные помощники и советники, невзирая на их опыт. А вот остальным чиновникам обладминистрации, не имеющим опыта такой службы, первое время придется работать под бдительным оком старших товарищей.

Так, для чиновника, впервые поступившего на гражданскую службу, срок наставничества составит 3 месяца, а для чиновника, имеющего стаж государственной гражданской службы РФ, но впервые попавшего на работу в обладминистрацию, он составит 2 месяца.
Назначение более опытного чиновника наставником будет возможно только при условии его письменного согласия на это. Правда, в указе не уточняется, что сделают с таким чиновником в случае его отказа. А такое не исключено, поскольку доплачивать за наставничество не будут.

При этом наставнику придется не только контролировать работу своего подопечного и направлять его, но и отчитываться о проделанной им работе. Кроме того, он несет ответственность за неисполнение функций наставника.

Примечательно, что подопечные тоже смогут контролировать своих учителей. Губернаторский указ обязывает их информировать своего непосредственного руководителя о фактах неисполнения наставником его обязанностей. В целом же следить за всем будет упомянутая выше администрация губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования