Орловских чиновников обязали следить друг за другом

В регионе изменили правила наставничества неопытных госслужащих.

В Орловской области принято новое положение о наставничестве на гражданской службе в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции. Иными словами, речь идет об администрации региона. Как следует из документа, организационное обеспечение возложено на администрацию губернатора и правительства Орловской области. Напомним, ее возглавляет Вадим Соколов. Интересно, что указ о введении новых правил в ранге исполняющего обязанности губернатора также подписал Вадим Соколов.

Что касается самих правил, то они не будут касаться гражданских служащих, замещающих высшие, главные и ведущие должности. То есть в наставничестве не будут нуждаться руководители любого ранга, а также всевозможные помощники и советники, невзирая на их опыт. А вот остальным чиновникам обладминистрации, не имеющим опыта такой службы, первое время придется работать под бдительным оком старших товарищей.

Так, для чиновника, впервые поступившего на гражданскую службу, срок наставничества составит 3 месяца, а для чиновника, имеющего стаж государственной гражданской службы РФ, но впервые попавшего на работу в обладминистрацию, он составит 2 месяца.

Назначение более опытного чиновника наставником будет возможно только при условии его письменного согласия на это. Правда, в указе не уточняется, что сделают с таким чиновником в случае его отказа. А такое не исключено, поскольку доплачивать за наставничество не будут.

При этом наставнику придется не только контролировать работу своего подопечного и направлять его, но и отчитываться о проделанной им работе. Кроме того, он несет ответственность за неисполнение функций наставника.

Примечательно, что подопечные тоже смогут контролировать своих учителей. Губернаторский указ обязывает их информировать своего непосредственного руководителя о фактах неисполнения наставником его обязанностей. В целом же следить за всем будет упомянутая выше администрация губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»