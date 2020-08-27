В Орловской области начали проверку избирательных участков

Обследования проводят специалисты ГУ МЧС России.

В Орловской области стартовали плановые обследования помещений избирательных участков, которые будут задействованы в ходе предстоящих выборов. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, речь идет о противопожарном обследовании. Одно из них, например, прошло в Дмитровском районе.

«В ходе мероприятия было проведено обследование объектов, где будут расположены участки для голосования и избирательные комиссии, осмотрено общее состояние территорий и помещений, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС. — Особое внимание уделено работоспособности систем пожарной автоматики, внутреннего противопожарного водоснабжения, соответствию путей эвакуации требованиям пожарной безопасности».

В ведомстве отметили, что главная задача таких проверок – обеспечение безопасности как в период подготовки к выборам. Так и в дни голосования. Кроме обследования, специалисты провели противопожарные инструктажи с работниками избиркомов и отработали планы эвакуации в случае пожара.

Напомним, в единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории 10 муниципальных районах и в одном городском округе пройдут 17 избирательных кампаний, на которых будут избираться 55 депутатов представительных органов муниципальных образований. Самыми масштабными станут выборы в Орловский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»