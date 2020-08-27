В Орловской области нашли свыше 340 скрывавшихся должников

27.8.2020 | 9:15 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Судебные приставы рассказали о розыске злостных алиментщиков.

В Орловской области судебные приставы по розыску установили местонахождение более 200 должников, уклоняющихся от выплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Согласно приведенным данным, всего в текущем году судебные приставы Орловской области завели 568 розыскных дел. На данный момент 368 из них прекращено. Так, в 348 случаях приставам удалось найти должников, причем 203 человека, скрывавшихся от УФССП, задолжали именно по алиментам. Кроме того, в этом году в регионе было отыскано 28 транспортных средств.

В УФССП отметили, что розыскной деятельностью в этой службе занимаются всего восемь человек. Успех их работы в ведомстве связывают с тем, что они «они постоянно совершенствуют методы работы и способы получения информации, используют возможности информационных технологий, активно взаимодействуют с другими ведомствами».

«Например, уже стало традиционным размещение фотографий злостных должников по алиментам на официальном сайте управления и в общественных местах Орловской области», — пояснили в службе судебных приставов.

Кстати, подразделения и группы розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами были созданы лишь в 2000 году. Они являются одними из самых «молодых» в структуре ФССП.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования