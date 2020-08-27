Закон Орловской области о транспортном налоге изменят

Новую льготу получат ветераны Великой Отечественной войны.

Как уже рассказывал «Орелград», региональные власти подготовили проект внесения изменений в Закон Орловской области «О транспортном налоге». Облсовет народных депутатов ранее анонсировал введение новой льготы для ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь стали известны детали этой инициативы.

Сейчас ветераны ВОВ в Орловской области пользуются льготой по транспортному налогу в размере 50 процентов для легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л.с.. Причем предоставляется она в отношении только одного транспортного средства. Теперь же предлагается полностью освободить от уплаты этого налога участников Великой Отечественной войны — за одно транспортное средство.

«Представленный законопроект направлен на создание условий, обеспечивающих участникам войны достойную жизнь, активную деятельность и улучшение их материального положения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов РФ. Поэтому власти на местах имеют право его варьировать. В правительстве региона подсчитали, что в Орловской области проживает 231 участник Великой Отечественной войны. Соответственно, максимальная сумма выпадающих доходов областного бюджета составит ориентировочно 1,2 миллиона рублей в год.

Впрочем, принятие закона не приведет к дополнительным расходам областного бюджета.

«Отрадно отметить, что когда я обратился к членам фракции «Единая Россия» с предложением о предоставлении участникам и инвалидам Великой Отечественной войны данных льгот, депутаты практически единогласно эту инициативу поддержали, — так ранее прокомментировал инициативу Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов. — Конечно, особое значение она приобретает в объявленный президентом страны год памяти и скорби. Ведь мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами».

ИА «Орелград»