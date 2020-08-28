Бешеный кот переполошил орловский город

Ограничения в Верховье были введены из-за кота, напавшего на мужчину.

Как уже рассказывал «Орелград», губернатор Андрей Клычков своим указом ввел карантин на территории райцентра Верховье. Причиной стало выявление случая бешенства животных. Теперь стали известны подробности этой истории. Как сообщили в областном управлении ветеринарии, еще 30 июля в Верховскую станцию по борьбе с болезнями животных обратился гражданин, которого покусал кот.

Была организована проверка. В результате выяснилось, что владельца у кота нет, то есть это было безнадзорное животное. Ветеринары тут же взяли его под наблюдение. Через несколько дней кот скончался, а патологический материал был исследован в лаборатории на бешенство. Еще через несколько дней был получен положительный результат, то есть кот оказался болен бешенством. Это и стало поводом для ведения карантина. Кстати, с момента укуса до дня введения ограничений прошло более двух недель.

В управлении ветеринарии отметили, что для ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Верховья уже проведены специальные мероприятия. В частности, были продезинфицированы места, по которым, предположительно, гулял бешеный кот. Ветеринары обошли те улицы, которые были объявлены неблагополучными по бешенству, «с целью вакцинации восприимчивых животных и животных, подозреваемых в заболевании».

Всего на неблагополучной территории и в очаге заболевания было вакцинировано 75 различных животных. Кроме того, специалисты Верховской СББЖ проводят разъяснительную работу с населением. Отметим, что на прошедшем в администрации региона оперативном совещании с докладом о ситуации с бешенством выступил глава управления ветеринарии Алексей Максимовский.

По его словам, в этом году на территории области зарегистрировано всего два случая бешенства животных. Для сравнения, в 2019 году было зарегистрировано шесть таких случаев, в 2018-м – 56. Снижение уровня заболеваемости чиновник назвал «результатом проведения плановой профилактической вакцинации всех восприимчивых домашних животных против бешенства».

Из доклада следует, что всего в области вакцинировано свыше 88 тысяч домашних животных. Идет и иммунизация диких зверей против бешенства — в охотхозяйствах региона было разложено 27,7 тысячи доз вакцины.

ИА «Орелград»