Депутаты не увидели патриотизма в проекте парка Победы в Орле

Проект благоустройства отправили на доработку.

На сессии 27 августа депутаты горсовета направили на доработку проект благоустройства парка Победы в Орле. Об этом рассказали в пресс-службе городского парламента.

Как уже писал «Орелград», проектировщик предложил создать в парке детские и спортивные площадки, развитую сеть велосипедных и беговых дорожек, зону для проведения культурно массовых мероприятий с установкой сцены, зону общепита. «Предусмотрены места для общественных туалетов, парковочные места, а также беседки для отдыха в прибрежной зоне. Безусловно, в парке Победы предложено на центральной оси в верхней части разместить мемориальную аллею с памятником жертвам оккупации»,- сообщала ранее пресс-служба горсовета.

На сессии некоторые депутаты посчитали, что «оси» будет недостаточно для оправдания названия парка.

«Ряд депутатов обратили внимание на тот факт, что этот объект называется парком Победы, а согласно проекту, он в основном будет ориентирован на молодежь. Например, Иван Дынкович отметил, что в «молодежной концепции» нет ничего о Победе. На его взгляд, нет объектов, которые были бы направлены на патриотическое воспитание орловцев», — рассказали в пресс-службе о происходящем на сессии.

Депутат Владимир Букалов попросил обратить внимание на сохранение зеленых насаждений в прибрежной зоне, назвав этот «девственным уголочком в центре города».

В итоге данный вопрос не прошел, проект отправили на доработку.

ИА «Орелград»