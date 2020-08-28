«Голос» рассказал о «фестивале двойников» на выборах в горсовет Орла

На 28 округах было выдвинуто 13 пар двойников

Общественное движение «Голос», которое наблюдает за выборами по всей стране, рассказало об избирательной кампании в Орле, где 13 сентября сформируют горсовет. На 28 одномандатных округах было выдвинуто 13 пар двойников, заявили авторы доклада.

В «Голосе» назвали спойлерство одной из распространенных технологий, которые мешают избирателям сделать осознанный выбор. Двойники оттягивают голоса у серьезных кандидатов за счет созвучия имени, названия или схожести основных тезисов компаний.

«Голос» обратил внимание, что двойники появились у обоих братьев Рыбаковых, известных в Орле предпринимателей. Вместе с Виталием Рыбаковым по округу идет Валерий Рыбаков, ранее судимый за кражу безработный из отдаленного села. А на округе №19 образовалось сразу четыре пары двойников — спойлеры заявились к действующим депутатам горсовета Владимиру Ветрову и Сергею Елесину, а также к кандидатам от КПРФ и «Единой России» Вадиму Мосину и Владиславу Числову.

«Сложно представить, что такая ситуация сложилась случайно, особенно учитывая нежелание большинства комиссий регистрировать кандидатов по подписям», — резюмируют в «Голосе». «Это самая любимая мною история из доклада. Очень мне хочется теперь посмотреть, как закончатся выборы на этом округе», — написал автор доклада Станислав Андрейчук.

Отметим, что действующего депутата горсовета Владимира Ветрова, а также самовыдвиженца Геннадия Числова до выборов не допустили.

ИА «Орелград»

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