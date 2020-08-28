Облсовет утвердил Домогатского в должности защитника детей

28.8.2020 | 16:15 Новости, Общество

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Он сменил на этом посту Владимира Полякова.

Константин Домогатский назначен на должность уполномоченного по правам ребенка в Орловской области. Его кандидатуру согласовали депутаты Орловского областного Совета на сессии 28 августа, рассказали в пресс-службе заксобрания.

Как уже писал «Орелград», член КПРФ, депутат облсовета прошлого созыва Домогатский до настоящего времени работал директором БПОУ «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». Его кандидатуру на новый пост рассмотрели на всех профильных комитетах облсовета.

Домогатский сменил в должности детского омбудсмена Владимира Полякова. У последнего 27 августа 2020 года истек срок полномочий. Поляков дважды становился уполномоченным по правам ребенка. Это предельно допустимый период для данной должности.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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