Облсовет утвердил Домогатского в должности защитника детей

Он сменил на этом посту Владимира Полякова.

Константин Домогатский назначен на должность уполномоченного по правам ребенка в Орловской области. Его кандидатуру согласовали депутаты Орловского областного Совета на сессии 28 августа, рассказали в пресс-службе заксобрания.

Как уже писал «Орелград», член КПРФ, депутат облсовета прошлого созыва Домогатский до настоящего времени работал директором БПОУ «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». Его кандидатуру на новый пост рассмотрели на всех профильных комитетах облсовета.

Домогатский сменил в должности детского омбудсмена Владимира Полякова. У последнего 27 августа 2020 года истек срок полномочий. Поляков дважды становился уполномоченным по правам ребенка. Это предельно допустимый период для данной должности.

ИА «Орелград»