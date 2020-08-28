Орловцев приглашают на речной субботник

28.8.2020 | 9:30 Новости, Общество

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Оку и Орлик очистят благодаря Волге.

Общественное объединение «Граждане Орла» приглашает на орловцев на субботник, во время которого активисты собираются очисть Орлик и Оку.

— Друзья, товарищи, #ГражданеОрла, экоактивисты и все добрые люди! 29 августа в рамках большой уборки нашей великой русской реки Волги и ее притоков мы чистим в Орле Орлик и Оку, — написал координатор движения Вадим Невров.

Сообщается, что очистка рек будет идти 29 августа с 10.00 до 14.00. Сбор назначен на 9.45-10.00 на Васильевском вантовом мосту. Организаторы просят участников субботника взять с собой резиновые перчатки, маску и антисептик для рук. «Мешками для сбора мусора обеспечим. Работать будем аккуратно, без спешки», — написано в сообщении группы.

Телефон для связи +7 (920) 288 7777.

ИА «Орелград»

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