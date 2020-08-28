Орловчанка выиграла в лотерею 1 млн рублей

28.8.2020 | 14:50 Новости, Общество

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Победительница собирается потратить деньги на строительство дома

Домохозяйка Елена Могилевцева из Орловской области выиграла в лотерею 1 млн рублей. Об этом «Орелграду» сообщили в компании «Столото».

По словам Могилевцевой, она участвует в лотереях давно, но не регулярно. Счастливый билет она купила на почте, когда отправляла заказное письмо. За ходом розыгрыша женщина следила по телевизору.

«Все числа совпали, а внизу экрана появилась информация, что победитель из Орловской области. В тот момент я испытала смешанные чувства: и радость, и нелепость, и удивление. Я до сих пор, как во сне. Неужели это произошло со мной наяву?» — приводятся в сообщении слова орловчанки.

Могилевцева считает, что победить ей помогло желание начать строительство дома, и мысли материализовались. Деньги она вложит в возведение стен и крыши — участок с фундаментом уже есть.

«Долгое время участница работала парикмахером-стилистом, а сейчас она домохозяйка. Обладательница выигрыша уделяет все время семье, занимается фитнесом и ходит с подругами в баню», — рассказали в «Столото».

ИА «Орелград»

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