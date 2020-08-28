Под Орлом за кражу медалей осудили двух женщин

Дело было рассмотрено Глазуновским районным судом.

На скамье подсудимых оказались две женщины. Их обвинили в совершении кражи по предварительному сговору. Как пояснили в Глазуновском райсуде, преступление они совершили в апреле 2020 года. Причем действовали не одни – с ними была некая третья личность, пока еще не установленная следствием. Уголовное дело в отношении этого человека выделено в отдельное производство.

Было установлено, что злоумышленницы незаконно проникли в квартиру пенсионерки, проживающей в Глазуновке. Они похитили все ее сбережения, всего 34 тысячи рублей, ювелирные изделия, две золотых коронки, а также школьную золотую медаль, медаль «За трудовую доблесть СССР» и юбилейный орден Великой Отечественной войны. Причиненный пенсионерке материальный ущерб составил около 66 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимые вину в содеянном признали в полном объеме. Каждой из них было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Испытательный срок для каждой осужденной составит 1 год, в течение которого они должны доказать свое исправление.

ИА «Орелград»