Рабочий «ЭкоСити» погиб, лишившись руки

Силовики начали доследственную проверку.

Сегодня в Заводском районе Орла на территории цеха «ЭкоСити» погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области.

Как сообщили в ведомстве, сортировщик мусора в процессе работы попал рукой в сортировочный механизм. Мужчина скончался от травм, несовместимых с жизнью.

«ОрелТаймс» со ссылкой на свои источники рассказал, что 47-летнему мужчине оторвало руку. По одной из версий, он умер от болевого шока. Гендиректор «ЭкоСити» Юрий Парахин рассказал изданию, что работник «переступил красную черту» и «находился не там, где необходимо по требованиям», хотя «был проинструктирован». Парахин признал, что ему «тяжело все это комментировать» и выразил сожаления в связи с произошедшей трагедией.

— В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, опрошены должностные лица предприятия, изъята необходимая документация, — рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области. — По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»