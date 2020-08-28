В Орле «Родину» продали за 18,5 млн рублей

28.8.2020 | 9:47 Новости, Общество

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Собственником здания стал некий Алексей Широков

Здание кинотеатра «Родина» на улице Московской в Орле продали за 18,5 млн рублей, сообщил «Вечерний Орел». Обладателем недвижимости и земли под ней стал некий Алексей Широков. Он – единственный, кто заявился на торги.

Начальная цена «Родины» и земли под ней составляла 45,5 млн рублей. Здание принадлежало областному «Агентству ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), которое находится в стадии банкротства. Недвижимость продали в рамках конкурсного производства.

Напомним, в результате махинаций здание кинотеатра «Родина», принадлежавшее «АИЖК Орловской области», было передано в собственность предприятия компании «Мостострой-66». После вмешательства силовиков и возбуждения уголовного дела на экс-директора АИЖК Сергея Кочергина сделка была признана ничтожной, а памятник архитектуры вернулся в областную казну.

ИА «Орелград»

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