В Орле самозанятых приравняют к малому бизнесу

Они смогут получать те же меры поддержки, что и МСП

Орловский облсовет анонсировал введение мер поддержки для самозанятых жителей региона. Власти внесут поправки в местный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», включив туда самозанятых. Таким образом они смогут претендовать на господдержку наряду с малым бизнесом.

«От последствий распространения COVID-19 в большей или меньшей степени пострадали все сферы региональной экономики. Моё стойкое убеждение, что самозанятые граждане, наряду с другими представителями бизнеса, вправе рассчитывать на меры государственной поддержки. Считаю важным, что данные изменения не только помогут в сегодняшнее непростое время, но и позволят не допустить возврата самозанятых к теневой деятельности», — прокомментировал спикер облсовета Леонид Музалевский.

На 20 июля в Орловской области уже 1100 человек зарегистрировались самозанятыми, заявила зампред комитета по экономической политике Людмила Монина. К концу года количество наверняка возрастет, уверена она.

Статус самозанятого можно получить, скачав приложение «Мой налог» и пройдя регистрацию. Самозанятые платят только налог на профессиональный доход: 4% — с заработка от физических лиц, 6% — от юридических. Ими могут стать те, кто работает на себя и не нанимает подчиненных — например, кондитеры, няни, производители аксессуаров и сувениров.

ИА «Орелград»