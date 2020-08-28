В Орле женщина поколотила двоих полицейских

За нападение на сотрудников полиции орловчанку отдали под суд.

Советский районный суд рассмотрел материалы по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы. Органы предварительного расследования обвинили ее в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Было установлено, что ее жертвами стали сразу два сотрудника полиции. Происшествие произошло в июне 2020 года. Обвиняемая во втором часу ночи находилась возле одного из домов по улице Игнатова. Она была нетрезвой, соответственно, нарушала общественный порядок.

На место прибыл наряд полиции, который предложил нетрезвой даме сесть в служебный автомобиль и проехать в отдел полиции для составления протокола. Женщина сообразила, что в этом случае ей грозит административное дело. Она не только решительно отказалась от поездки, но и ударила лейтенанта полиции ладонью по лицу.

Присутствовавший при этом старший сержант полиции бросился на защиту своего командира. Он схватил женщину за руку, чтобы та не нанесла повторный удар. Однако обвиняемой это не помешало. Она переключила свое внимание на второго полицейского и с силой пнула его ногой по бедру. К счастью, полученные стражами порядка травмы оказались достаточно легкими.

На женщину завели уголовное дело, но суд прекратил его, удовлетворив ходатайство сотрудника Следственного комитета. Было принято во внимание то, что дама впервые совершила преступление средней тяжести. Кроме того, она принесла извинения не только конкретно потерпевшим, но и органам полиции и даже прокурору. В результате ей назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей со сроком уплаты в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

ИА «Орелград»