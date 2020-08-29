Умер первый гендиректор фабрики «Гамма» Александр Гапонов

Его похоронят на Историко-мемориальном кладбище Орла

Скончался первый генеральный директор орловской фабрики «Гамма» Александр Гапонов. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Председатель заксобрания региона Леонид Музалевский выразил соболезнования родным и близким Гапонова.

«Благодаря грамотным управленческим решениям, правильной постановке и решению вопросов перевооружения в сотрудничестве с ведущими зарубежными фирмами Италии, Германии, Японии, Чехии, ориентированной социальной политике предприятие с ярким названием «Гамма» заняло ведущее место среди товаропроизводителей, обеспечивая 20% рынка в 75 регионах России и ближнего зарубежья, — напомнил Музалевский. — Гапонов был не только грамотным управленцем, но и талантливым, уважаемым политиком — дважды избирался депутатом Орловского областного Совета народных депутатов. Я выражаю слова соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам и партнёрам Александра Ивановича Гапонова. Его уход — большая утрата для всей общественности нашего региона. Александра Ивановича всегда будут помнить как трудолюбивого, умного и любящего человека. Вечный ему покой. Близким — духовных сил».

Прощание с Александром Гапоновым состоится 31 августа в 10.00 на фабрике «Гамма». Похоронят экс-депутата на Историко-мемориальном кладбище Орла.

Отметим, что Гапонов был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности, Почётным гражданином Орла, Почётным работником и Заслуженным работником текстильной и лёгкой промышленности.

ИА «Орелград»