В Орловской области отцеубийцу на 9 лет отправили в колонию

Житель Ливен по «пьяной лавочке» до смерти избил своего отца.

Ливенский районный суд сообщил подробности рассмотрения уголовного дела, которой было возбуждено в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Жертвой стал отец подсудимого. Преступление было совершено на бытовой почве. Как следует из сообщения суда, в июле 2019 года подсудимый в своей квартире распивал спиртное с отцом и сожительницей. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой сын ударил отца по лицу кулаком. После этого родитель ушел к себе домой.

Однако сын на этом не успокоился. Он последовал за отцом в его квартиру и там жестоко избил потерпевшего. Последний получил тяжелые повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, которая, как установили следствие и суд, состоит в прямой причинной связи со смертью потерпевшего.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Добавим, что приговор уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»