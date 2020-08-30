Меладзе выступил на свадьбе Грешилова в Орле

По скромным оценкам, торжество обошлось в несколько миллионов рублей

Основатель «Гринна», почётный гражданин Орловской области Николай Грешилов женился 30 августа. Публикации и сториз с пышного праздника появились в Instagram. На свадьбе выступил известный певец Валерий Меладзе — с учетом этой и других деталей свадьба обошлась в несколько миллионов рублей. «Орелград» собрал все, что известно.

Избранница Грешилова — студентка МГИМО по имени Елена. Она — выпускница школы №13 Орла. По данным «Орелграда», после школы она поступила в московский университет им. Плеханова. Некоторое время невеста Грешилова работала в «Гринне», занимаясь финансовыми вопросами.

Елена выбрала платье от ливанского дизайнера Зухаира Мурада (Zuhair Murad). На Instagram-аккаунт мастера подписаны 5,5 млн человек. Стоимость подобного платья — от 15 до 20 тысяч долларов (1,1-1,5 млн рублей по текущему курсу).

Торжество проходит в ресторане «Шари Вари» — об этом говорят геолокации в публикациях гостей. Утром 30 июля в аккаунте заведения появился пост, что оно «закрыто для проведения частного мероприятия». К свадьбе Грешилова в ресторане переложили полы, помещение украсили цветами и завезли туда мебель.

В Сети также появилось видео первого танца молодоженов.

Уже вечером на сцену ресторана вышел заслуженный артист России Валерий Меладзе. Для молодых он спел около пяти песен. По данным сайта proconcert.ru, одно частное выступление Меладзе обходится в 60 тысяч евро (5,3 млн рублей по текущему курсу). Телеведущая Ксения Собчак называла ещё большую сумму — 80 тысяч евро (7 млн рублей по текущему курсу).

А это — свадебный торт.

А свадебный салют — такой, что День города позавидует.





ИА «Орелград»