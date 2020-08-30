Меладзе выступил на свадьбе Грешилова в Орле

По скромным оценкам, торжество обошлось в несколько миллионов рублей
Основатель «Гринна», почётный гражданин Орловской области Николай Грешилов женился 30 августа. Публикации и сториз с пышного праздника появились в Instagram. На свадьбе выступил известный певец Валерий Меладзе — с учетом этой и других деталей свадьба обошлась в несколько миллионов рублей. «Орелград» собрал все, что известно.
- Избранница Грешилова — студентка МГИМО по имени Елена. Она — выпускница школы №13 Орла. По данным «Орелграда», после школы она поступила в московский университет им. Плеханова. Некоторое время невеста Грешилова работала в «Гринне», занимаясь финансовыми вопросами.
- Елена выбрала платье от ливанского дизайнера Зухаира Мурада (Zuhair Murad). На Instagram-аккаунт мастера подписаны 5,5 млн человек. Стоимость подобного платья — от 15 до 20 тысяч долларов (1,1-1,5 млн рублей по текущему курсу).
- Торжество проходит в ресторане «Шари Вари» — об этом говорят геолокации в публикациях гостей. Утром 30 июля в аккаунте заведения появился пост, что оно «закрыто для проведения частного мероприятия». К свадьбе Грешилова в ресторане переложили полы, помещение украсили цветами и завезли туда мебель.
В Сети также появилось видео первого танца молодоженов.
- Уже вечером на сцену ресторана вышел заслуженный артист России Валерий Меладзе. Для молодых он спел около пяти песен. По данным сайта proconcert.ru, одно частное выступление Меладзе обходится в 60 тысяч евро (5,3 млн рублей по текущему курсу). Телеведущая Ксения Собчак называла ещё большую сумму — 80 тысяч евро (7 млн рублей по текущему курсу).
А это — свадебный торт.
А свадебный салют — такой, что День города позавидует.
ИА «Орелград»