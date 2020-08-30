В Орловской области появилась сеть наблюдения за гражданами

Закинули сеть наблюдения и контроля областные власти.

Исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов издал постановление «Об учреждениях сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения территориальной подсети Орловской области». Из документа следует, что принят он во исполнение Федерального закона «О гражданской обороне», а также постановлений правительств Российской Федерации и Орловской области.

Цель создания сети – «защита населения, материальных и культурных ценностей от опасностей радиационного, химического и биологического характера, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Правительство Орловской области уже утвердило перечень учреждений, которые и «сплетут» региональную сеть наблюдения и лабораторного контроля. В список включены 39 различных учреждений, в основном больницы, начиная с областной клинической больницы, поликлиники, различные медицинские диспансеры, районные станции по борьбе с болезнями животных и ветеринарные лаборатории.

В состав сети также вошли Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени Круглой, химико-радиологическая лаборатория областного отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы и Орловский областной ветеринарный центр.

Структурным подразделениям областной администрации поручено «осуществлять непосредственное руководство деятельностью подведомственных организаций, входящих в состав учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения». Финансовое обеспечение расходов, связанных с функционированием сети, возьмет на себя бюджет региона.

ИА «Орелград»