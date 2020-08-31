«Бюджет свадьбы больше, чем у города на два праздника»: в Сети обсуждают брак Грешилова

Пышное торжество — главное событие минувших выходных в Орле.

В соцсетях активно обсуждают свадьбу Николая Грешилова, основателя орловского «Гринна». Как уже писал «Орелград», почетный гражданин Орловской области женился 30 августа. Публикации и сториз с пышного праздника появились в Instagram. На свадьбе выступил известный певец Валерий Меладзе. С учетом этой и других деталей свадьба обошлась в несколько миллионов рублей.

Поздно вечером 30 августа в Сети появились видеоролики со свадебным салютом. Орловцы в комментариях отмечают, что он оказался гораздо красивее тех, что обычно бывают в городские праздники. «У кого-то на свадьбе бюджет на салют больше, чем у города за 2 праздника, на 9 мая и 5 августа», — написал один из пользователей. А кто-то отметил, что зря, выходит, «все жалуются, что в Орле денег нет».

Салют прогремел сразу после выступления приглашенного на торжество Валерия Меладзе. Празднование было на веранде ресторана «Шари-вари», поэтому выступление артиста было слышно, и на него стеклись зеваки. «На свадьбе гулял весь район» — подписал автор один из снимков.

Правда, не всем местным жителям торжество доставило положительные эмоции. «Объясните лучше, почему я не мог проехать к дому два раза, т.к. выставили железные ограждения на дороге общего пользования. И все эти два раза мне пришлось объезжать целый квартал. Для кого-то законов нет?», — возмутился некто Александр Александров.

Орловцы также задались вопросами о масочном режиме: гости праздника, судя по фото, его не соблюдали. Указом губернатора Андрея Клычкова особый режим продлен до конца сентября, а все массовые мероприятия, в том числе и свадьбы, — под запретом. К слову, пользователи Сети интересуются, не был ли, случайно, среди гостей и сам глава региона.

ИА «Орелград»