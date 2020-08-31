Детский парк в Орле успели доделать до выборов

Открытие объекта запланировано на 7 сентября.

Отремонтированный Детский парк в Орле возобновит свою работу 7 сентября. Такой анонс за неделю до предстоящего события у себя в соцсетях сделал губернатор Андрей Клычков.

— Понимая значимость этого объекта для горожан, я много писал о ходе его реконструкции. В кардинально обновленном парке мы старались создать атмосферу, интересную прежде всего детям, современную яркую «точку притяжения» с интерактивными, развлекательными зонами для всех возрастов юных орловчан, — написал Клычков.

Губернатор подчеркнул, что игровое покрытие в парке выполнено из специального прорезиненного материалами, который гарантирует не только комфорт, но и безопасность. Также на территории детского парка будут появятся «туалеты и киоски для перекуса».

7 сентября в этом году выпадает на понедельник, так что большого скопления детей в день открытия парка после ремонта вряд ли можно ожидать. Вероятно, этот день выбран специально для того, чтобы не создавать толпу.

Как уже писал «Орелград», реконструкцией в Детском парке занимаются компании «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) и «Техспецкомплект» (учредитель Светлана Маркина). Детский парк попал под массовое благоустройство, провозглашенное губернатором Андреем Клычковым, два года назад по программе «Формирование современной городской среды». Договор на реконструкцию заключили на два года. На первом этапе «Триумф» делал сухой фонтан за 15,3 млн рублей и амфитеатр за 23,4 миллиона. Причем по последнему объекту есть вопросы как по стоимости (ранее экспертиза признала слишком дорогим проект на 16 миллионов с большим количеством мест), так и по ходу работ (бетонную конструкцию «пепельницы» разбирали вообще без проекта). Вторую очередь реконструкции парка за 236 млн рублей делает «Техспецкомплект». Наряду с «Триумфом» эта фирма стала любимым подрядчиком орловских властей. Срок окончания работ по контракту – 30 ноября 2020 года.

ИА «Орелград»