Под Орлом на месте захоронения жертв репрессий устроили «шашлыки на костях»

В Ливенском районе часовню разобрали на мангал.

В Ливенском районе на месте казни сотен человек неизвестные устроили пикник. Об этом рассказал сайт «Уездный город». Судя по следам пиршества в урочище Липовчик, кто-то ради мангала даже выломал кирпичи из строящейся здесь часовни.

Как рассказал СМИ Андрей Басенков, атаман местного казачьего общества «Станица Ливенская», следы «шашлыка на костях» обнаружили 29 августа. В этот день казаки приехали в урочище, чтобы окосить траву вокруг строящейся часовни.

По словам атамана, увиденное их возмутило. В паре метров от часовни казаки обнаружили пепелище от костра, «в котором лежали разбитые кирпичи и еще целые с именами жертвователей на строительство часовни». Неподалеку валялись «отработанные средства контрацепции».

Часовню во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской в Липовчике начали строить в 2017 году. Как доказано историками, на этом месте захоронены более 400 человек, без суда и следствия расстрелянных 1937—1938 годах. На стене культового здания размещены таблички с именами расстрелянных людей и барельеф, отображающий страшные события.

Казаки признаются, что за время строительства были случаи воровства стройматериалов. Но чтобы кто-то «куражился ночью, жаря шашлык и занимаясь блудом прямо перед часовней», на месте, политом кровью невинно убитых, — такого еще не было.

— До какой низости докатилась наша молодежь, когда для них в жизни, наверное, не осталось ничего святого, кроме их потребностей, — резюмировал Басенков.

ИА «Орелград»