Путин наградил Ливцова орденом Почета

Орловский педагог и историк отмечен за «многолетнюю добросовестную работу».

Владимир Путин наградил орловского историка и краеведа Виктора Ливцова орденом Почета. Соответствующий указ президента опубликован 29 августа на Портале правовой информации.

Как рассказали в пресс-службе Орловской митрополии, Ливцов является руководителем отдела Орловской епархии по взаимодействию с представителями государственной власти и общественности. Также он работает замдиректора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС.

В пояснительно записке к указу президента сказано, что Ливцов получил высокую награду «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Почетный гражданин Орловской области Виктор Ливцов известен тем, что в свое время высказывался за установку памятника Ивану Грозному — как в целом, так и конкретно у здания «Свободного пространства». Кроме того, он поддерживал некоторые проекты, предлагаемые бывшим главным архитектором региона Ваагном Вермишяном.

ИА «Орелград»