С 1 сентября в Орле откроются кинотеатры и карусели

Региональный оперштаб смягчил режим ограничений по коронавирусу.

С 1 сентября в Орловской области снова откроются кинозалы, а также аттракционы на свежем воздухе. Региональный оперштаб снял ряд ранее введенных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Соответствующие поручения адресованы главам профильных департаментов облправительства.

Так, завтра снова начнут работать кинотеатры. Главное условие открытия — выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Очевидно, речь идет об обработках помещений, масочном режиме и соблюдению требований к социальной дистанции. На тех же условиях с 1 сентября возобновят работу аттракционы на открытых пространствах.

— Также принято решение возобновить с 1 сентября 2020 года репетиционную деятельность театров и концертных организаций в помещениях учреждений малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, — рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Снова начнут тренироваться спортсмены. Сообщается, что тренировки с спортшколах и секциях пока все же будут идти без участия зрителей.

Вместе с тем, закрытый режим работы учреждений соцзащиты продлен до 15 сентября 2020 года.

ИА «Орелград»