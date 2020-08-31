В ДТП пострадали четверо орловцев

31.8.2020 | 9:38 Новости, Происшествия

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В пятницу и субботу в Орловской области случилось 15 аварий.

Четыре человека пострадали в ДТП на Орловщине в пятницу и субботу. Всего сотрудники регионального УГИБДД зарегистрировали в эти дни15 аварий.

Так, около 10.30 29 августа в Орле в тройном ДТП на Комсомольской пострадала пассажирка маршрутки. За рулем ПАЗа сидел 34-летний водитель. Он нарушил дистанцию между машинами и врезался в «Форд Транзит», который, в свою очередь, ударил «Форд Куга». 71-летняя пассажирка маршрутки получили травмы, но от госпитализации отказалась.

А около 15.30 субботы произошла авария на трассе Нарышкино-Сосково. Водитель ВАЗа «забыл» уступить дорогу «Рено Логану» при повороте. В аварии пострадал мужчина за рулем иномарки, пояснили в ведомстве.

28 августа аварию с пострадавшим зафиксировали в «Зареченском» микрорайоне Орла. Около 18.30 «Рено Каптюр» сбил 5-летнего мальчика, который ехал на велосипеде рядом с мамой. Ребенка госпитализировали в НКМЦ им. Круглой.

Ночью минувшей пятницы, в 23.50, пьяный водитель «Форда Мондео» вылетел с трассы и врезался в дерево. ДТП произошло на автодороге Змиевка-Глазуновка-Тросна. В аварии пострадал пассажир иномарки, рассказали в УГИБДД.

ИА «Орелград»

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