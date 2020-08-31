В Орле мошенники украли у пенсионеров 100 тысяч рублей

Они проникли в дом под предлогом проверки счетчиков.

Мошенники украли 100 тысяч рублей сбережений у супружеской пары пенсионеров из Орла. Злоумышленники проникли в дом под предлогом проверки счетчиков и возврата якобы переплаченных денег. Обмануть стариков оказалось для преступников делом техники. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Сообщается, что с заявлением в полицию пришел 83-летний пенсионер. Он рассказал, что накануне к нему пришли неизвестные и сообщили, что в доме надо проверить счетчики, так как, возможно, хозяева переплатили за коммунальные услуги.

— Пенсионеры впустили их в жилище. Незнакомцы провели какие-то манипуляции, а потом сказали, что должны пенсионерам вернуть полторы тысячи рублей, из-за якобы возникшей переплаты. При этом отметили, что у них с собой оказалась пятитысячная купюра, которую мужчины попросили орловцев разменять. Пенсионерка достала сбережения, и выполнила просьбу «проверяющих». Те отдали чете полторы тысячи рублей. Мужчины задержались еще на некоторое время, отвлекая супругов якобы необходимым осмотром розеток и электропроводки. Уже после ухода незнакомцев хозяева обнаружили, что из места хранения пропали все их деньги, — рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже. Ведется следствие. Тем временем в УМВД в очередной раз призывают быть внимательнее при общении с незнакомцами, а при малейших подозрениях — звонить в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

ИА «Орелград»