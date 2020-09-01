«Недопустимо опускаться до клеветы». Музалевский прокомментировал информацию о встрече с «двойником» Верижникова

Главный единоросс региона опроверг данные о том, что он просил «спойлера» сняться с выборов

Самовыдвиженец Андрей Верижников — «двойник» кандидата в горсовет от «Единой России» Андрея Верижникова — заявил в полицию на главу реготделения ЕР Леонида Музалевского. Об этом «Орелграду» сообщил сам Музалевский.

По его словам, самовыдвиженец утверждает, что в ходе личной встречи Музалевский просил его сняться с выборов. Спикер облсовета подтвердил, что встречался с Верижниковым по его просьбе, но речи о снятии выборов не было.

«Не исключаю, что он [Верижников] хотел получить какие-то обещания или предложения, связанные с его работой или другими аспектами жизни. Каждый человек может питать определенные надежды, это его право. Но недопустимо опускаться до клеветы и ложных обвинений. Оценку этой провокации дадут правоохранительные органы», — говорится в комментарии Музалевского, поступившем в редакцию «Орелграда».

Чем ближе выборы, тем сильнее обостряется ситуация на политическом поле, резюмировал спикер облсовета. Он выразил сожаление, что предвыборная гонка превращается в борьбу компроматов.

«Некоторые наши оппоненты не гнушаются «грязными» технологиями, думая, что это отвлечёт избирателей от очевидного факта: за душой у этих «политиков» нет ничего, с чем они могли бы прийти к людям: ни опыта, ни реальных дел, ни понимания того, как можно решать актуальные проблемы людей», — заявил Музалевский.

Выборы в горсовет Орла состоятся 13 сентября. На 28 одномандатных округах было выдвинуто 13 пар двойников, рассказали ранее в движении «Голос». На округе №19 образовалось сразу четыре пары двойников — спойлеры заявились к действующим депутатам горсовета Владимиру Ветрову и Сергею Елесину, а также к кандидатам от КПРФ и «Единой России» Вадиму Мосину и Владиславу Числову. Владимира Ветрова и самовыдвиженца Геннадия Числова до выборов не допустили.

ИА «Орелград»