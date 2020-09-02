Число умерших от COVID-19 на Орловщине достигло 109

За сутки скончался еще один пациент

Число умерших от коронавируса в Орловской области достигло 109, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки скончался еще один пациент.

Вместе с тем медики подтвердили COVID-19 еще у 51 пациента, общее число случаев достигло 7131. Выздоровели 5656 человек (+34 за сутки).

В целом по России количество случаев коронавируса достигло 1 005 000, за сутки диагноз подтвердился у 4952 пациента в 84 регионах. Из них 1196 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 821 169, умерли 17 414.

ИА «Орелград»